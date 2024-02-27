الرياض.. انطلاق مشروع "سقيا" للصائمين والأسر المحتاجة في رمضان

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية "سقيا الماء" بالرياض الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز آل طالب: إن مشروع سقيا الصائمين يُعدّ من أهم مشروعات الجمعية خلال شهر رمضان المبارك، موضحًا أنه يساهم في التخفيف من معاناة الصائمين، وخصوصًا في المناطق التي تعاني من نقص المياه.