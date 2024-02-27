الرياض.. انطلاق مشروع "سقيا" للصائمين والأسر المحتاجة في رمضان

أطلقت جمعيةُ "سقيا الماء" بمنطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، مشروعَ "سقيا" للصائمين والأسر المحتاجة والمصلين والمستشفيات والمقابر والمخيمات وموائد الرحمن الرسمية، تحت إشراف "المركز الوطني للقطاع غير الربحي".
ويهدف المشروع إلى توفير أكثر من مليون عبوة ماء خلال شهر رمضان المبارك، توزّع في المناطق والمحطّات التي يمرّ بها عابرو الطريق للعمرة، بمشاركة شبكة واسعة من المتطوعين والمتعاونين مع الجمعية.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية "سقيا الماء" بالرياض الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز آل طالب: إن مشروع سقيا الصائمين يُعدّ من أهم مشروعات الجمعية خلال شهر رمضان المبارك، موضحًا أنه يساهم في التخفيف من معاناة الصائمين، وخصوصًا في المناطق التي تعاني من نقص المياه.
ودعا "آل طالب" جميعَ أفراد المجتمع إلى المشاركة في هذه المشروعات الخيرية المباركة، سواء بالتبرع المالي أو التطوع في توزيع المياه.
وتفتح الجمعيةُ بابَ الخيرية للتبرع لهذه المشروعات والمشاركة في الأجر والمثوبة، عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للجمعية ، أو زيارة الجمعية والتواصل معها.
يُذكَر أن هذه المبادرة ضمن جهود جمعية "سقيا الماء" المستمرّة في خدمة المجتمع وتحسين حياة الناس.