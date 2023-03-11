أمير الجوف: في يوم العَلَم نستذكر تاريخَنا المشرف والأمجاد والبطولات

أكَّد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، خلال كلمته بمناسبة "يوم العَلَم"؛ أن هذا اليوم من الأيام الوطنية التي تعوّدنا أن يكون لها أثر في غرس قيم المواطنة والانتماء، وأن تخصيص يوم 11 مارس من كل عام ليكون يومًا للعَلَم؛ تذكير بما يحمله هذا العلم من رمزية ومن معانٍ سامية اشتملت على مبادئ العدل والتوحيد والقوة.
وقال في كلمة بهذه المناسبة: صدور الأمر الملكي الكريم بأن يكون يوم 11 مارس من كل عام يومًا خاصًّا بالعلم باسم "يوم العَلَم"؛ يجسد اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بكل ما يمثّل رمزية الدولة ووحدتها، وبما يعزز من ارتباط المواطن بوطنه واعتزازه بمكانة بلاده وما حقّقته بلادنا الغالية في مختلف المجالات.
وأضاف: إننا في هذا اليوم نستذكر تاريخنا المشرف، والأمجاد والبطولات والتضحيات التي قدّمها أسلافنا حتى ترفع هذه الراية عاليةً خفّاقة.
وبيّن الأمير فيصل أن يوم العَلَم يلتقي مع شعور الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية، والعمق التاريخي للمملكة المتأصّل في كل مواطن ومواطنة، موضحًا أن الاحتفاء بهذا اليوم يشكّل نافذةً للتعبير عن الشعور الذي يحمله المواطنون تجاه عَلَمهم الوطني؛ بوصفه شعارًا مهمًّا لتأصيل الوحدة الوطنية تحت راية واحدة وقيادة حكيمة.
وسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الوطن ويعلي رايته، وأن يعزَّ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويحفظهما بحفظه.