أمير الجوف: في يوم العَلَم نستذكر تاريخَنا المشرف والأمجاد والبطولات

أكَّد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، خلال كلمته بمناسبة "يوم العَلَم"؛ أن هذا اليوم من الأيام الوطنية التي تعوّدنا أن يكون لها أثر في غرس قيم المواطنة والانتماء، وأن تخصيص يوم 11 مارس من كل عام ليكون يومًا للعَلَم؛ تذكير بما يحمله هذا العلم من رمزية ومن معانٍ سامية اشتملت على مبادئ العدل والتوحيد والقوة.