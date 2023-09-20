"أمانة الرياض": 5289 زيارة تضبط 2187 عاملًا مخالفًا خلال النصف الأول من 2023

استعرضت أمانة الرياض أبرز الأرقام والإحصائيات لغرفة العمليات المشتركة لمعالجة وضع أحياء وسط الرياض، بالتعاون بين 14 جهة حكومية وخدمية وبمتابعة مباشرة من نائب أمير المنطقة.
ورصدت الأمانة نتائج غرفة العمليات المشتركة خلال 6 أشهر في الرقابة لتقديم حلول ومعالجات لمنع السلوكيات غير النظامية؛ حيث نفذت 5289 زيارة للمواقع والمحال التجارية، نتج عنها تحرير 1731 إشعار مراجعة ومخالفة، وضبط 2187 عاملًا مخالفًا خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأضافت الأمانة في إنفوجرافيك على "إكس" أن الجولات أسفرت عن مصادرة 865 طنًّا من الخضراوات والفواكه و14838 مواد غذائية غير صالحة، و30262 قطع مواد عينية.
وتابعت الأمانة أنه تم إغلاق 834 موقعًا مخالفًا، وفتح وغلق 458 بابًا، وحجز 69 مركبات مخالفة.