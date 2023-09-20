"أمانة الرياض": 5289 زيارة تضبط 2187 عاملًا مخالفًا خلال النصف الأول من 2023

ورصدت الأمانة نتائج غرفة العمليات المشتركة خلال 6 أشهر في الرقابة لتقديم حلول ومعالجات لمنع السلوكيات غير النظامية؛ حيث نفذت 5289 زيارة للمواقع والمحال التجارية، نتج عنها تحرير 1731 إشعار مراجعة ومخالفة، وضبط 2187 عاملًا مخالفًا خلال النصف الأول من العام الحالي.