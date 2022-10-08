جائزة الأميرة صيتة تطلق دورتها العاشرة وتُكرِّم الفائزين بجوائزها الاجتماعية

تحت رعاية الأميرة نوف بنت عبدالله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، عضو مجلس أمناء جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي رئيس اللجنة التنفيذية، احتفلت الجائزة اليوم السبت بإطلاق الدورة العاشرة تحت عنوان "الإبداع والابتكار في العمل الاجتماعي".
وكما شهد الاحتفال تكريم الفائزين بالجوائز الاجتماعية لعام 2022 "المواطنة المسؤولة، تنسيق، أم الجود"، بحضور الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير نائب رئيس اللجنة التنفيذية عضو مجلس الأمناء للجائزة، والأمير سلمان بن محمد بن سلمان بن محمد بن سعود بن فيصل عضو مجلس الأمناء، والأميرة نورة بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير عضو مجلس الأمناء، والأمين العام للجائزة الأستاذ الدكتور فهد بن حمد المغلوث، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمهتمين بالعمل الاجتماعي، وذلك بقاعة الأمير سلطان بفندق الفيصلية.
وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة الأميرة نوف بنت عبدالله بن محمد بن سعود الكبير، رئيس اللجنة التنفيذية عضو مجلس الأمناء للجائزة، أوضحت فيها أن برامج ومبادرات الجائزة ظلت تواكب التغيرات الاجتماعية، معتبرة تكريم الفائزين نهجًا حضاريًّا، يرتقي إلى مستوى الطموحات واستراتيجية خطط الجائزة، مؤكدة أن العمل الاجتماعي والإنساني يعد سلوكًا حضاريًّا، يرتقي بالمجتمعات، ورمزًا للتكاتف والتعاون بين أفراد المجتمع.. واعتبرت عنوان الدورة العاشرة ينسجم تمامًا مع توجهات الدولة والتحولات الكبرى التي تشهدها السعودية في هذه المرحلة.
بعدها قام الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير بتدشين انطلاق الجائزة، ثم شاهد الجميع العرض المرئي الخاص بانطلاقة الدورة العاشرة، وفيلم الجوائز الاجتماعية.
من جانبها، قال الأمين العام للجائزة الأستاذ الدكتور فهد بن حمد المغلوث، إن الجائزة هدفها التميز في مجالها، ولن ترضى بأنصاف الإنجازات، وطموحها لا تحده حدود. مشيرًا إلى أن مؤسسة الأميرة صيتة كانت في البداية تقتصر على الجائزة الكبرى فقط، واليوم في دورتها العاشرة تنظم أربع جوائز اجتماعية مرموقة بجانب منصات إلكترونية، ومراكز اجتماعية مهنية متخصصة، وملتقيات نوعية.. وجميعها تصب في خدمة الوطن. والجائزة الآن أكثر فخرًا بإنجازاتها على كل المستويات.
وهنَّأ الدكتور المغلوث الفائزين بالجوائز الاجتماعية معلنًا في الوقت ذاته انطلاق الدورة العاشرة للجائزة، مؤكدًا تنوُّع برامجها وشموليتها، وتغطية مبادراتها لكل شرائح المجتمع ومناطق السعودية.. موجهًا شكره لأعضاء مجلس الأمناء وكل منسوبي الجائزة على مجهوداتهم طيلة دوراتها السابقة.
وفي الختام كرَّم الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير، بمعية الأمير سلمان بن محمد بن سلمان بن محمد بن سعود بن فيصل والدكتور فهد المغلوث، الفائزين في جائزة (المواطنة المسؤولة، تنسيق، أم الجود)، والتُقطت الصور الجماعية.