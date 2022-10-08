جائزة الأميرة صيتة تطلق دورتها العاشرة وتُكرِّم الفائزين بجوائزها الاجتماعية

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة الأميرة نوف بنت عبدالله بن محمد بن سعود الكبير، رئيس اللجنة التنفيذية عضو مجلس الأمناء للجائزة، أوضحت فيها أن برامج ومبادرات الجائزة ظلت تواكب التغيرات الاجتماعية، معتبرة تكريم الفائزين نهجًا حضاريًّا، يرتقي إلى مستوى الطموحات واستراتيجية خطط الجائزة، مؤكدة أن العمل الاجتماعي والإنساني يعد سلوكًا حضاريًّا، يرتقي بالمجتمعات، ورمزًا للتكاتف والتعاون بين أفراد المجتمع.. واعتبرت عنوان الدورة العاشرة ينسجم تمامًا مع توجهات الدولة والتحولات الكبرى التي تشهدها السعودية في هذه المرحلة.