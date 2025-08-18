شركة تطوير منتجات الحلال وشركة بي آر إف (BRF) تعلنان عن إنشاء مركز ابتكار للأغذية الحلال في منشأتهما الصناعية بجدة

تتمتع BRF بخبرة تمتد لأكثر من 50 عاماً في الشرق الأوسط، وتتصدر السوق من خلال علامتها التجارية ساديا، حيث تصدّر منتجاتها إلى أكثر من 14 دولة في المنطقة. وفي عام 2025م، دخلت الشركة من خلال BRF العربية -مشروعها المشترك مع شركة تطوير منتجات الحلال- قطاع إنتاج الدواجن الحلال في المملكة عبر الاستحواذ على حصة بنسبة %26 من شركة دواجن الدوحه، مما أتاح إنتاج منتجات ساديا محلياً في مصنع الدوحه.