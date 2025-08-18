شركة تطوير منتجات الحلال وشركة بي آر إف (BRF) تعلنان عن إنشاء مركز ابتكار للأغذية الحلال في منشأتهما الصناعية بجدة

في خطوة جديدة لتعزيز تواجدهما الاستراتيجي في المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة تطوير منتجات الحلال، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة بي آر إف(BRF) ، إحدى أكبر شركات الأغذية في العالم ومالكة علامات تجارية مثل ساديا، بيرديجاو، كوالي، وبانفيت، عن إنشاء مركز ابتكار للأغذية الحلال في المنشأة الصناعية التابعة لهما في مدينة جدة، ثاني أكبر مدن المملكة العربية السعودية.
تم تصميم مجمع المختبرات وفق أعلى معايير الابتكار والسلامة والجودة، مع الالتزام الصارم بالمتطلبات التنظيمية وتلبية تطلعات السوق المحلي. ويأتي هذا المشروع امتداداً لإعلان أبريل الماضي عن إنشاء منشأة صناعية جديدة لإنتاج منتجات الدواجن الحلال المُصنّعة، ليعكس التزام الشركتين بالاستثمار في منظومة إمدادات الأغذية الحلال وتعزيز الابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
بالتزامن مع ذلك، قامت شركة تطوير منتجات الحلال وشركة بي آر إف(BRF) بتأسيس مركز تميّز متخصص في إدارة المعلومات والبيانات، يهدف إلى تبنّي وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لرفع الكفاءة التشغيلية وتحسين العمليات الإنتاجية.
يحتوي مركز الابتكار على مختبر متطور مقسم إلى ثلاثة مجالات تخصصية: مختبر فيزيائي كيميائي يركز على المواصفات الفنية ومراقبة الجودة، مختبر الأحياء الدقيقة يضمن السلامة الحيوية والكشف عن أي ملوثات في الأغذية، ومختبر حسي يقيم النكهة والرائحة والملمس والمظهر لتلبية متطلبات السوق المحلي بدقة.
و من المتوقع أن تسهم المنشأة الصناعية في جدة في توفير أكثر من 500 وظيفة مباشرة، تشمل وظائف نوعية عالية المهارة في مركز الابتكار، لتوحيد وتحسين عمليات التصنيع وضمان الالتزام الصارم ببروتوكولات سلامة الأغذية، يتماشى ذلك مع أولويات تطوير القوى العاملة الوطنية ويعزز توطين الوظائف ذات المعرفة العالية في المملكة العربية السعودية.
أكد فهد بن سليمان النحيط، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير منتجات الحلال:
"يمثل مركز الابتكار خطوة مهمة في عمل شركة تطوير منتجات الحلال لبناء منظومة حلال عالمية المستوى ووضع المملكة العربية السعودية كمركز عالمي لصناعة الحلال. كما يعكس التزامنا بتعزيز قدرات التصنيع المحلية، ودعم الاكتفاء الذاتي، وخلق فرص عمل ذات قيمة عالية، وهي جميعها عناصر أساسية لتحقيق أهداف الاستدامة وتنويع الاقتصاد ضمن رؤية المملكة 2030، وسيكون المركز منصة لإطلاق ابتكارات منتجات الحلال المستقبلية، مما يرسخ مكانة السعودية كمرجع عالمي في هذا القطاع."
قال ماركينيوس مولينا، الرئيس التنفيذي لشركة BRF العربية:
"يعد الاستثمار في إنشاء مركز الابتكار في جدة خطوة استراتيجية لتعزيز وجودنا المحلي في المملكة العربية السعودية. إن دمج البحث والتقنيات المتطورة والكفاءات الوطنية يمكننا من رفع كفاءة التشغيل وتلبية احتياجات المستهلك المحلي بدقة أكبر."
أُعلن عنها في أبريل الماضي، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 40 ألف طن واستثمار بقيمة 160 مليون دولار في مرحلتها الأولى. وسيخدم الإنتاج السوق المحلي مع إمكانية التصدير لأسواق إقليمية، على أن تبدأ العمليات منتصف عام 2026م.
تتمتع BRF بخبرة تمتد لأكثر من 50 عاماً في الشرق الأوسط، وتتصدر السوق من خلال علامتها التجارية ساديا، حيث تصدّر منتجاتها إلى أكثر من 14 دولة في المنطقة. وفي عام 2025م، دخلت الشركة من خلال BRF العربية -مشروعها المشترك مع شركة تطوير منتجات الحلال- قطاع إنتاج الدواجن الحلال في المملكة عبر الاستحواذ على حصة بنسبة %26 من شركة دواجن الدوحه، مما أتاح إنتاج منتجات ساديا محلياً في مصنع الدوحه.