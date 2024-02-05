"نائب محافظ البنك المركزي للرقابة والتقنية" يُكَرّم خريجي برنامج "مكافحة الاحتيال السيبراني"

كرّم نائب محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" للرقابة والتقنية الدكتور خالد بن وليد الظاهر، خريجي برنامج مكافحة الاحتيال السيبراني، في احتفالية نُظّمت مؤخرًا بالرياض، بحضور عدد من المسؤولين في "ساما"، والرؤساء التنفيذيين من البنوك المحلية.
ويأتي هذا البرنامج ضمن مبادرة وطنية نوعية أطلقتها "ساما"؛ لتنمية وتطوير مهارات وقدرات الكوادر الوطنية المتخصصة في هذا المجال من منسوبي البنك المركزي، ومنسوبي القطاع المالي من البنوك المحلية.
وأعرب "الظاهر" في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، عن شكره للقيادة الرشيدة، ومحافظ البنك المركزي السعودي؛ على الدعم المستمر والمتواصل لتطوير الكفاءات الوطنية بكل المجالات، والدعم من قيادات البنوك والمصارف المحلية لتعزيز أمان ومتانة القطاع المالي من المخاطر السيبرانية والاحتيالية. كما هنأ المتدربين على تخرجهم من هذا البرنامج، سائلًا المولى -عز وجل- لهم التوفيق والنجاح في مهامهم القادمة؛ لتحقيق الطموحات الوطنية في تعزيز ودعم مجال مكافحة الاحتيال السيبراني.
وأكد "الظاهر"، سعي البنك المركزي المستمر في رفع مستوى الوعي المجتمعي حول مخاطر الاحتيال المالي ودعم سبل مكافحتها، والمساهمة في خلق بيئة مجتمعية واعية تُعزز متانة التعاملات المالية في الفضاء الرقمي. كما أشار إلى اهتمام البنك المركزي الكبير بمواكبة ما تشهده القطاعات عمومًا والقطاع المالي خصوصًا من تحول رقمي كبير، وتسارع في مجال الرقمنة على المستويين المحلي والدولي، مع المحافظة على استقرار القطاع؛ حيث عملت "ساما" على تطوير البنى التحتية للتقنيات المالية وأنظمة المدفوعات، مع دعم وتمكين الشركات الناشئة في القطاع المالي لتبدأ أنشطتها بشكل آمن وفعال.
جدير بالذكر أن المبادرة استهدفت إشراك المتدربين في برنامج تطويري مكثف ومتخصص في مجال مكافحة الاحتيال السيبراني، استمر لما يربو على ثلاثة أشهر؛ حيث ضم البرنامج متدربين من منسوبي البنك المركزي والبنوك المحلية، تم إطلاعهم على التجارب الدولية والأحداث الواقعية لإدارة مكافحة الاحتيال، والتعرف على طرق الكشف عن الاحتيال لمنع حدوثه، وتطبيق عملي للمتدربين في بنوك ومؤسسات مالية عالمية.