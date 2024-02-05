"نائب محافظ البنك المركزي للرقابة والتقنية" يُكَرّم خريجي برنامج "مكافحة الاحتيال السيبراني"

وأكد "الظاهر"، سعي البنك المركزي المستمر في رفع مستوى الوعي المجتمعي حول مخاطر الاحتيال المالي ودعم سبل مكافحتها، والمساهمة في خلق بيئة مجتمعية واعية تُعزز متانة التعاملات المالية في الفضاء الرقمي. كما أشار إلى اهتمام البنك المركزي الكبير بمواكبة ما تشهده القطاعات عمومًا والقطاع المالي خصوصًا من تحول رقمي كبير، وتسارع في مجال الرقمنة على المستويين المحلي والدولي، مع المحافظة على استقرار القطاع؛ حيث عملت "ساما" على تطوير البنى التحتية للتقنيات المالية وأنظمة المدفوعات، مع دعم وتمكين الشركات الناشئة في القطاع المالي لتبدأ أنشطتها بشكل آمن وفعال.