"الداخلية" تطلق ختمًا خاصًّا تزامنًا مع انطلاق المهمة العلمية السعودية نحو الفضاء

أطلقت وزارة الداخلية ممثلةً في المديرية العامة للجوازات، بالتعاون مع الهيئة السعودية للفضاء، ختمًا خاصًّا تحت اسم "السعودية نحو الفضاء"؛ وذلك تزامنًا مع انطلاق المهمة العلمية لرواد الفضاء السعوديين في محطة الفضاء الدولية.