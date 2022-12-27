انفوجرافيك.. ضبط 339 إطاراً مخالفاً للمواصفات في أسواق ومستودعات المملكة

وفيما يخص أنواع المخالفات المرصودة على الإطارات فهي تمحورت حول منتج لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية، ومنتج يحمل بطاقة دون وجود رمز الاستجابة السريع QR، ومنتج يحمل بطاقة أوروبية دون وجود السعودية، أو كفاءة الطاقة لمعامل الدوران C1 مخالف للحد الأدنى، وأخيراً منتج يحمل بطاقة غير ملونة "أبيض وأسود".