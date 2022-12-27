انفوجرافيك.. ضبط 339 إطاراً مخالفاً للمواصفات في أسواق ومستودعات المملكة

أثمرت الجولات الرقابية التي نفذتها الجهات الحكومية على الأسواق والمستودعات المختصة بمنتجات الإطارات في مناطق المملكة بهدف التأكد من التزام الأسواق بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة عن ضبط 339 إطاراً مخالفاً.
وبلغ إجمالي الأسواق المستهدفة نحو 5031، خالف منها 100 سوق، وإجمالي الإطارات المضبوطة فيها 73 إطاراً، فيما بلغ عدد المستودعات المستهدفة 112 مستودعاً، بينها مستودع واحد مخالف، وجرى ضبط 266 إطاراً مخالفاً.
وفيما يخص أنواع المخالفات المرصودة على الإطارات فهي تمحورت حول منتج لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية، ومنتج يحمل بطاقة دون وجود رمز الاستجابة السريع QR، ومنتج يحمل بطاقة أوروبية دون وجود السعودية، أو كفاءة الطاقة لمعامل الدوران C1 مخالف للحد الأدنى، وأخيراً منتج يحمل بطاقة غير ملونة "أبيض وأسود".
وكانت الجهات المشاركة في الجولات الرقابية على منتجات الإنارة هي وزارة التجارة، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، المواصفات السعودية، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.