بتوجيهات القيادة.. السعودية تواصل مهمتها في إجلاء رعايا الدول من السودان

وليست هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها السعودية بدور الوسيط للحفاظ على أمن رعايا الدول الأخرى؛ فمنذ أشهر عدة توسَّط ولي العهد للإفراج عن 10 أسرى بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما تم بالفعل، وبنجاح، ووصل كل منهم إلى بيته وأسرته آمنًا.