39 ْمئوية.. "شرورة" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة "الأدنى"

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة المسجّلة في مدن المملكة ومناطقها اليوم.
وأوضح المركز أن شرورة سجّلت أعلى درجة حرارة 39 ْمئوية، فيما سجّلت السودة أقل حرارة 11 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في مكة المكرّمة والخرج 36 ْمئوية، وجدة وجازان والقنفذة 35 درجة، ووادي الدواسر وينبع 34 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ11 درجة، تليها أبها 15 درجة، والطائف 16 ْمئوية.
وأوضح أن الدمام وعرعر والطائف والأحساء والوجه والسودة سجّلت أعلى نسبة رطوبة 95%.
وكان قد توقّع المركز استمرار الفرصة لهطول أمطار رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية، في حين لا يُستبعَد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق كذلك على أجزاءٍ من منطقة تبوك، خاصة الساحلية منها.