"الأرصاد": أمطار على عدد من المناطق حتى بداية الأسبوع القادم

ومن المتوقع أن تكون المملكة تحت تأثير تقلبات جوية ابتداءً من اليوم وحتى منتصف أغسطس على أقل تقدير، بحيث يستمر تشكل السحب الركامية الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة، تزداد شدة وتمتد نحو الطائف ومكة المكرمة ابتداءً من يوم الخميس، وتمتد خلال الأسبوع القادم لتشمل أجزاء من نجران والربع الخالي وربما أجزاء من جنوب منطقة الرياض إداريًا.