"الأرصاد": أمطار على عدد من المناطق حتى بداية الأسبوع القادم
ذكر المركز الوطني للأرصاد أن مخرجات النموذج العددي السعودي تبيّن توقعات بهطول الأمطار على عدد من المناطق حتى بداية الأسبوع القادم.
وأوضح المركز أن الحالة تشمل مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة ونجران.
ومن المتوقع أن تكون المملكة تحت تأثير تقلبات جوية ابتداءً من اليوم وحتى منتصف أغسطس على أقل تقدير، بحيث يستمر تشكل السحب الركامية الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة، تزداد شدة وتمتد نحو الطائف ومكة المكرمة ابتداءً من يوم الخميس، وتمتد خلال الأسبوع القادم لتشمل أجزاء من نجران والربع الخالي وربما أجزاء من جنوب منطقة الرياض إداريًا.
يأتي ذلك في ظل احتمالية اندفاع كميات كبيرة من الرطوبة المدارية نحو عُموم الأجزاء الجنوبية من شبه الجزيرة العربية خلال النصف الأول من شهر أغسطس، حيث يُتوقع أن تجلب الأمطار الرعدية الغزيرة على نطاق واسع، يشمل كُل من سلطنة عُمان ودولة الإمارات إضافة للمملكة العربية السعودية.