معرض الدفاع العالمي بالرياض.. هنا أحدث التقنيات والابتكارات الواعدة في "الدفاع والأمن"

تجتمع على أرض معرض الدفاع العالمي 2024 بالرياض في نسخته الثانية مخرجات صناعة الدفاع والأمن لأكثر من 75 دولة التي تتسم بتقنياتها الحديثة ونوعية الابتكار في مشهد يعكس الرؤى الإستراتيجية للمعرض بغية تعزيز التعاون الدولي، فعلى مساحة المعرض تتوزع مختلف الجهات المشاركة مبرزة أحدث ما توصلت إليه في مجال صناعة وتطوير المركبات البرية والمدرعة، والطائرات المقاتلة، والأنظمة الجوية والأرضية، والطائرات بدون طيار.
وأكد الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي أندرو بيرسي، أن المعرض يبرز أحدث الابتكارات في مختلف المجالات الدفاعية، خاصة في مجال الطائرات حيث أسهم مطار المعرض والمرخص من الهيئة العامة للطيران المدني GACA، ويشمل برج مراقبة ومدرج بطول 2700 متر، إضافة إلى أربعة ممرات في تحسين تجربة الجهات العارضة عبر تسهيل وصول الطائرات من مختلف الجهات المصنعة دولياً، في حين وفرت منصات وقوف الطائرات منطقة للعروض المباشرة.
وبين بيرسي أن المعرض يشهد يومياً عروضاً جوية لفريق الصقور السعودية، مبدين مهاراتهم وقدراتهم الرائدة عبر تشكيلات منوعة في سماء المعرض، في الوقت الذي حلقت أمام العارضين والزوار طائرة "كالدسB250" Calidus B250 ذات المحرك التوربيني المصنوعة من ألياف الكربون، والطائرة القتالية "يوروفايتر تايفون" Eurofighter Typhoon التي تتميز بأجنحتها من طراز "دلتا"، إضافة إلى طائرة "Dassault Rafale C" الفرنسية، وطائرتين مقاتلتين من طراز F-15، فيما قدمت القوات الجوية الباكستاني.ة ثلاث طائرات مقاتلة متعددة المهام "جيه إف -17 ثندر" JF-17 Thunder.
وأشار إلى أن العروض اليومية تتضمن استعراض قدرات الطائرات بدون طيار، ومنها طائرات Red Cat Teal2 وFirejet M180 وSkydio X10D التي أبرزت جوانب من عن كفاءاتها.
ولفت بيرسي إلى أن العروض المتنوعة التي يتضمنها المعرض تسهم في تقديم فهم واضح للقدرات والإمكانات العسكرية الحديثة، الأمر الذي يأتي ضمن مساعي المعرض المتمثلة في تطوير الرؤى الاستراتيجية وتعزيز التعاون الدولي في قطاع صناعة الدفاع.
وعن برنامج "رحلة إلى المستقبل" ضمن البرنامج اليومي العام للمعرض قال الرئيس التنفيذي للمعرض: "يتيح البرنامج الاطلاع على التقنيات والابتكارات الواعدة في مشهد صناعة الدفاع والأمن، ومنها أحدث المعدات المستخدمة في مجال الفضاء Azalea LEO Satellite Cluster المقدم من شركة BAE systems Digital Intelligence، بالإضافة إلى تقنية Futuristic UCAV المقدم من SAMI Aerospace الجوية، فيما قدمت شركة MRN Systems أول روبوت يستخدم في تعزيز تطبيقات الدرونز باسم MULTIPURPOSE DRONES SYSTEMS، وغيرها من الابتكارات المميزة.
يذكر أن معرض الدفاع العالمي 2024، الذي افتتح أول أمس الأحد ويستمر حتى الثامن من فبراير الجاري شمال مدينة الرياض، بتنظيم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، يحظى برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية.