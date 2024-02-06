معرض الدفاع العالمي بالرياض.. هنا أحدث التقنيات والابتكارات الواعدة في "الدفاع والأمن"

وعن برنامج "رحلة إلى المستقبل" ضمن البرنامج اليومي العام للمعرض قال الرئيس التنفيذي للمعرض: "يتيح البرنامج الاطلاع على التقنيات والابتكارات الواعدة في مشهد صناعة الدفاع والأمن، ومنها أحدث المعدات المستخدمة في مجال الفضاء Azalea LEO Satellite Cluster المقدم من شركة BAE systems Digital Intelligence، بالإضافة إلى تقنية Futuristic UCAV المقدم من SAMI Aerospace الجوية، فيما قدمت شركة MRN Systems أول روبوت يستخدم في تعزيز تطبيقات الدرونز باسم MULTIPURPOSE DRONES SYSTEMS، وغيرها من الابتكارات المميزة.