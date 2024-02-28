أمين منطقة الرياض: المملكة تمتلك ثقافة غنية وتقاليد فريدة والرياض مدينة عالمية

وبيّن أمين منطقة الرياض أن المدن كانت تسير في العقدين الماضيين في هذا الاتجاه وفق نموذج معين يتمثل في تدريب وتطوير القوى العاملة للوصول إلى المهارات المؤدية لنجاح المدن، بينما تعمل الرياض حاليًا، وفق برنامجها المخصص لتنمية القدرات البشرية، على الاستقطاب والاستبقاء من جميع أنحاء العالم، لافتًا الانتباه إلى أن التركيز حاليًا هو على الأساسيات التي تعزز من مهارات وقدرات القوى العاملة والتي تتمثل في الأمان، السكن، التعليم، والصحة، وهي تعد سببًا رئيسًا للقدرات البشرية للتوجه إلى مجتمعات متطورة وجديدة.