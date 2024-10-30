المركز الوطني لإدارة الدين ينهي ترتيب تأمين قرض مجمّع بقيمة 23.3 مليار ريال سعودي

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن انتهائه من ترتيب قرض مجمّع لصالح وزارة المالية مع عدد من البنوك المحلية والدولية بلغت قيمته ما يقارب 23.3 مليار ريال سعودي.
ويأتي ذلك إلحاقاً لإعلان وزارة المالية بتاريخ 25 /01/ 1446ه الموافق 31 /07/ 2024م عن عزمها اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم مجموعة بن لادن بهدف استقرار هيكلها المالي من خلال عدد من الترتيبات لسداد مستحقات البنوك النقدية، وذلك بالتنسيق بين الوزارة والمجموعة.
ويأتي ذلك استمراراً للدعم الحكومي الذي يحظى به قطاع البناء والتشييد مما يعزز استكمال المشاريع الحيوية وإيجاد فرص استثمارية جاذبة في القطاع تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.