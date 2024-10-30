المركز الوطني لإدارة الدين ينهي ترتيب تأمين قرض مجمّع بقيمة 23.3 مليار ريال سعودي

ويأتي ذلك إلحاقاً لإعلان وزارة المالية بتاريخ 25 /01/ 1446ه الموافق 31 /07/ 2024م عن عزمها اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم مجموعة بن لادن بهدف استقرار هيكلها المالي من خلال عدد من الترتيبات لسداد مستحقات البنوك النقدية، وذلك بالتنسيق بين الوزارة والمجموعة.