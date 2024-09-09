"إيجار": نقل فواتير الخدمات للمستأجر يتم عبر "المنصة" باستخدام خدمات الربط الإلكترونية

وكشفت المنصة عن أن خدمة نقل الذمة المالية بعقود الإيجار، هي خدمة مجانية لنقل عدادات الكهرباء والمياه باسم المستفيد الفعلي عند توثيق العقد الإيجاري، للمساهمة في تعزيز التعامل الإلكتروني بين أطراف العملية الإيجارية، وحفظ حقوقهم.