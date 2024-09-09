"إيجار": نقل فواتير الخدمات للمستأجر يتم عبر "المنصة" باستخدام خدمات الربط الإلكترونية

أوضحت "إيجار" أن خدمة فواتير الخدمات تُنقل إلى المستأجر من "المنصة" باستخدام خدمات ربط إلكترونية مع مزوّدي الخدمات.
وأوضحت المنصة أن نقل فواتير الكهرباء والمياه إلى المستأجر يتم من خلال رقم عداد الكهرباء، وحساب المياه.
وكشفت المنصة عن أن خدمة نقل الذمة المالية بعقود الإيجار، هي خدمة مجانية لنقل عدادات الكهرباء والمياه باسم المستفيد الفعلي عند توثيق العقد الإيجاري، للمساهمة في تعزيز التعامل الإلكتروني بين أطراف العملية الإيجارية، وحفظ حقوقهم.
وتهدف الخدمة إلى تقديم خدمات رقمية بكفاءة عالية لمواكبة خطة التحول الرقمي، وحفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري)، والحد من النزاعات بين أطراف العمليات الإيجارية، وتسهيل إجراءات العملية الإيجارية وإثباتها إلكترونياً.