محليات

"الشهراني" يتأهل لجائزة حمدان بن مكتوم لفئة المعلم المتميز لهذا العام 2023

إضافة إلى تأهُّله هذا العام للمرحلة النهائية لجائزة أهالي جدة في نسختها العاشرة
المعلم محمد الشهراني
المعلم محمد الشهراني

تأهَّل أحد المعلمين على مستوى وزارة التعليم لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لفئة المعلم المتميز 2023م، إضافة إلى تأهُّله هذا العام للمرحلة النهائية لجائزة أهالي جدة للمعلم المتميز.

وفي التفاصيل، تأهَّل أمس المعلم محمد الشهراني من النموذجية الثالثة الابتدائية بجدة على مستوى وزارة التعليم لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم (فئة المعلم المتميز) 2023م، إضافة إلى تأهُّله هذا العام للمرحلة النهائية لجائزة أهالي جدة للمعلم المتميز في نسختها العاشرة، التي سيقام حفل توزيع جوائزها في اليوم العالمي للمعلم 5 أكتوبر.

يُذكر أن المعلم الشهراني (من تعليم جدة) سبق له تحقيق العديد من جوائز التميز.

وزارة التعليم
تعليم جدة
جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي
جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم

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