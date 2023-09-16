"الشهراني" يتأهل لجائزة حمدان بن مكتوم لفئة المعلم المتميز لهذا العام 2023

وفي التفاصيل، تأهَّل أمس المعلم محمد الشهراني من النموذجية الثالثة الابتدائية بجدة على مستوى وزارة التعليم لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم (فئة المعلم المتميز) 2023م، إضافة إلى تأهُّله هذا العام للمرحلة النهائية لجائزة أهالي جدة للمعلم المتميز في نسختها العاشرة، التي سيقام حفل توزيع جوائزها في اليوم العالمي للمعلم 5 أكتوبر.