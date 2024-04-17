اختيار شخصية سعودية ضمن أسماء المحكمين لجوائز الويبو العالمية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية

يذكر أن د. بخاري يشغل أيضاً منصب رئيس مشارك للجنة التنفيذية في "مركز الملك سلمان لعلوم وتقنيات المستقبل" في جامعة طوكيو منذ 2020، وأستاذ مساعد في قسم إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد والإدارة في "جامعة الملك عبدالعزيز"، وحاصل على دكتوراه في إدارة التقنية والابتكار عام 2008 في "جامعة واسيدا"، وماجستير في هندسة النظم الصناعية والإدارية عام 2005 من الجامعة ذاتها، وبكالوريوس في التخصص ذاته عام 2002 من الجامعة ذاتها.