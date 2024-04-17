اختيار شخصية سعودية ضمن أسماء المحكمين لجوائز الويبو العالمية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية

أعلنت المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة أسماء المرشحين للتحكيم في جوائز الويبو العالمية لعام 2024م، حيث تحتفي جوائز الويبو العالمية بالمؤسسات الاستثنائية التي تستخدم الملكية الفكرية بذكاء في تسويق المنتجات والخدمات وتقديم مساهمة إيجابية للمجتمع من خلال ابتكاراتهم وإبداعاتهم.
وتقديراً لدور المملكة العربية السعودية الرائد في مجال الملكية الفكرية تم ترشيح الدكتور عصام أمان الله بخاري، الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج ورئيس تحرير مانجا العربية للعمل كعضو في لجنة التحكيم الدولية لبرنامج الجوائز العالمية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
يذكر أن د. بخاري يشغل أيضاً منصب رئيس مشارك للجنة التنفيذية في "مركز الملك سلمان لعلوم وتقنيات المستقبل" في جامعة طوكيو منذ 2020، وأستاذ مساعد في قسم إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد والإدارة في "جامعة الملك عبدالعزيز"، وحاصل على دكتوراه في إدارة التقنية والابتكار عام 2008 في "جامعة واسيدا"، وماجستير في هندسة النظم الصناعية والإدارية عام 2005 من الجامعة ذاتها، وبكالوريوس في التخصص ذاته عام 2002 من الجامعة ذاتها.
أُطلقت جائزة الويبو العالمية في عام 2022م وتهدف إلى تشجيع تسويق أصول الملكية الفكرية عن طريق مكافأة المخترعين والمبتكرين ورواد الأعمال ممن يستخدمون حقوق الملكية الفكرية لتحقيق أهدافهم التجارية وتوليد الدخل وفرص العمل والتصدي للتحديات المحلية والعالمية، ودعم التنمية المجتمعية والوطنية.