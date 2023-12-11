4 مستشفيات تابعة لـ"الصحة" تنال شهادة "مستشفى صديق الطفل"

وتضمنت معايير شهادة الاعتماد كصديق للطفل الامتثال للمدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم، واتباع سياسة تغذية الرضع بشكل روتيني للعاملين والأسر، إلى جانب تطبيق نظم رصد وإدارة بيانات مستمرة، وضمن الممارسة السريرية، ويتم التركيز على مناقشة أهمية الرضاعة الطبيعية مع الحوامل وأسرهن، وتيسير التلامس بين الأم والمولود، ودعم الأمهات في بداية ومواصلة الرضاعة الطبيعية.