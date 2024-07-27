بشت وشماغ ورسومات ونقوش.. حفل "أولمبياد باريس" يزدان بالزي السعودي

حظي الزي السعودي الذي ارتداه ممثّلو المملكة في طابور عرض الدول المشاركة بحفل دورة الألعاب الأولمبية الـ33، في العاصمة الفرنسية باريس؛ بإعجاب وسائل الإعلام العالمية، والجمهور الحاضر لفعاليات الحفل؛ إذْ قام معظم الحاضرين بالتصفيق للاعبين واللاعبات السعوديين لحظة دخولهم مياه نهر السين.
وتميّز الزّيّ السعودي المكوّن من البشت والشماغ للاعبين، والعباءة للاعبات، خلال العرض الافتتاحي، برسومات ونقوش تعكس التراث الغنيّ والهوية الثقافية للمملكة؛ حيث تمّ تصميمها من قبل المصممة السعودية "علياء السالمي"، التي فازت بتنفيذ أزياء البعثة الأولمبية السعودية من بين 128 مصممًا ومصممة.