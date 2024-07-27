بشت وشماغ ورسومات ونقوش.. حفل "أولمبياد باريس" يزدان بالزي السعودي

وتميّز الزّيّ السعودي المكوّن من البشت والشماغ للاعبين، والعباءة للاعبات، خلال العرض الافتتاحي، برسومات ونقوش تعكس التراث الغنيّ والهوية الثقافية للمملكة؛ حيث تمّ تصميمها من قبل المصممة السعودية "علياء السالمي"، التي فازت بتنفيذ أزياء البعثة الأولمبية السعودية من بين 128 مصممًا ومصممة.