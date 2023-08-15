وافق على إنشاء "هيئة التأمين".. مجلس الوزراء يؤكد أهمية توطيد التعاون الدولي ومحاربة التطرف

ونوه مجلس الوزراء بما توليه السعودية من أهمية لتوطيد التعاون مع المجتمع الدولي في شتى الميادين، وبما أكدته خلال الاجتماع الوزاري الثاني لمكافحة الفساد في دول مجموعة العشرين الذي عُقد في جمهورية الهند من تحقيق مبادرة (الرياض لتعزيز التعاون الدولي بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد) نجاحات كبيرة في الاختصاصات المسندة إليها، وانضمام أكثر من 161 جهاز مكافحة فساد في 90 دولة إلى شبكة (غلوب إي) المنبثقة منها.