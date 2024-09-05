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شاهد.. استجابة نائبة وزير السياحة لطلب أحد ذوي الاحتياجات بخصوص شرط سلامة الحواس الخمس للمرشد السياحي
استجابت نائبة وزير السياحة الأميرة هيفاء بنت محمد بن خالد، لطلب أحد ذوي الاحتياجات، بشأن إلغاء شرط سلامة الحواس الخمس للمرشد السياحي؛ على اعتبار أن ذلك يهدد فرصهم في العمل بهذا المجال.
وتفاعلت نائبة وزير السياحة، التي كانت في لقاء مع طلاب كلية السياحة في جامعة الملك سعود، فورًا مع الطلب، وسارعت على الفور باستخدام هاتفها المحمول، لمحادثة أحد المسؤولين، وتوجيهه بإلغاء شرط سلامة الحواس في الإرشاد السياحي.
واعتبرت الأميرة هيفاء بنت محمد، أن هذا الشرط يمثل تمييزًا ضد ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين لهم الحق في العمل في مجال الإرشاد السياحي؛ لتعلن على الفور إلغاء هذا الشرط، وسط تصفيق من الحضور، الذين عبّروا عن حفاوة تجاه القرار الذي اعتُبر بمثابة انتصار لهذه الفئة.