شاهد.. استجابة نائبة وزير السياحة لطلب أحد ذوي الاحتياجات بخصوص شرط سلامة الحواس الخمس للمرشد السياحي

واعتبرت الأميرة هيفاء بنت محمد، أن هذا الشرط يمثل تمييزًا ضد ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين لهم الحق في العمل في مجال الإرشاد السياحي؛ لتعلن على الفور إلغاء هذا الشرط، وسط تصفيق من الحضور، الذين عبّروا عن حفاوة تجاه القرار الذي اعتُبر بمثابة انتصار لهذه الفئة.