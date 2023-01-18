"الثقافة" تفتح المجال أمام الابتعاث الثقافي للعمارة والتصميم

وقدّم اللقاءُ نبذةٌ تعريفية عن برنامج الابتعاث الثقافي، والذي يتيح فرصًا نوعية للطلاب والطالبات السعوديين، ضمن مساري الحاصلين على قبول مسبق، والدارسين على حسابهم الخاص؛ وذلك في جميع التخصصات الثقافية والفنية المندرجة ضمن قطاعات وزارة الثقافة وهي: (الأزياء، وفنون العمارة، والتصميم، والمتاحف، والمكتبات، وفنون الطهي، والآثار والتراث، والآداب واللغات واللغويات، والأفلام والفنون البصرية والمسرح، والموسيقى، وعلوم وتكنولوجيا الأغذية).