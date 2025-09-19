"الأمن البيئي" تضبط مواطنَين مخالفَين لنظام البيئة في عسير ومحمية الإمام تركي بن عبدالله

وأوضحت القوات أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية تصل إلى 32 ألف ريال لكل متر مكعب، فيما تصل عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب، داعية إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية المناطق، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة.