"الأمن البيئي" تضبط مواطنَين مخالفَين لنظام البيئة في عسير ومحمية الإمام تركي بن عبدالله

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة في منطقة عسير، بحوزته متر مكعب من الحطب المحلي المستخدم في أنشطة تجارية، حيث جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة.
وأوضحت القوات أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية تصل إلى 32 ألف ريال لكل متر مكعب، فيما تصل عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب، داعية إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية المناطق، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة.
كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا آخر مخالفًا لنظام البيئة في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، إثر ارتكابه مخالفة رعي عشرة من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها، حيث جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل في المواقع المحظورة تبلغ 500 ريال لكل متن، مشددة على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات البيئية، ومواصلة الإبلاغ عن أي تجاوزات لحماية الغطاء النباتي والحياة الفطرية في مختلف مناطق المملكة.