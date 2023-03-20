"الجفالي" تضع حجر الأساس لمجمعها الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

أعلنت شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه عن إنشاء مجمعها الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث وضع الشيخ خالد الجفالي رئيس مجلس إدارة الشركة حجر الأساس لهذا المشروع النوعي الذي سوف يضم انتقال ثلاثة مصانع من مدينة جدة إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية؛ هي مصنع الشركة الوطنية لصناعة السيارات، ومصنع الشركة العربية للصناعات المعدنية، ومصنع شركة ليبهر السعودية، ويقام المشروع على مساحة 400 ألف متر مربع، وسوف تكون المصانع جاهزة للعمل في الربع الأول من عام 2025م.
وجاء اختيار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لاحتضان هذا المشروع في ظل البنية التحتية واللوجستية التي يتم العمل عليها الآن لتكون مركزًا عالميًا لصناعة السيارات التجارية تحقيقًا لمبادرات وبرامج رؤية 2030 التي أحدثت حراكًا اقتصاديًا وصناعيًا إيجابيًا إلى جانب كل القطاعات الأخرى في المملكة، وخلقت فرصًا ضخمة أمام القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق الأهداف السامية للرؤية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.
ويسهم المجمع في توطين صناعة المركبات والمعدات الثقيلة في قطاع النقل والتشييد، بالإضافة لخلق فرص وظيفية أمام أبناء وبنات الوطن بعد حصولهم على التدريب والتأهيل الكامل لإدارة هذه المصانع.
ويعمل مصنع الشركة الوطنية لصناعة السيارات، والذي أنشئ عام 1974م بمدينة جدة على إعادة تجميع شاحنات مرسيدس- بنز الرائدة عالميًا، فيما سيتم داخل مصنع الشركة العربية للصناعات المعدنية تصنيع الصهاريج والخزانات ومقطورات الشاحنات وفقًا لأفضل المعايير الذي بدأ في العام 1976م، ويتخصص مصنع شركة ليبهر السعودية الذي أنشئ في العام 1983م في تصنيع المعدات الثقيلة المستخدمة في أعمال التشييد والبناء بمختلف أنواعها.
وبهذه المناسبة، تحدّث الشيخ خالد الجفالي رئيس مجلس إدارة شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه قائلًا: إن توجه الشركة لإنشاء هذا المجمع الصناعي يعدّ استثمارًا للفرص السانحة التي أوجدتها رؤية 2030 التي أطلقها ويرعاها صاحب السمو الملكي سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.
وأكد أن تصميم وتنفيذ المصانع الجديدة سوف يكون وفقًا لأحدث المواصفات والمعايير المعمول بها عالميًا، والتي يتم من خلالها تقديم منتجات ذات جودة عالية تحقق الأهداف المرجوة منها.