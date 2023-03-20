"الجفالي" تضع حجر الأساس لمجمعها الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

وجاء اختيار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لاحتضان هذا المشروع في ظل البنية التحتية واللوجستية التي يتم العمل عليها الآن لتكون مركزًا عالميًا لصناعة السيارات التجارية تحقيقًا لمبادرات وبرامج رؤية 2030 التي أحدثت حراكًا اقتصاديًا وصناعيًا إيجابيًا إلى جانب كل القطاعات الأخرى في المملكة، وخلقت فرصًا ضخمة أمام القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق الأهداف السامية للرؤية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.