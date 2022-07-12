رئيس الإمارات ونائبه يهنئان خادم الحرمين بنجاح موسم الحج هذا العام

وتفصيلاً، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن خالص التهاني بالنجاح الكبير لموسم الحج في هذا العام، الذي تحقق بفضل من الله تعالى، ثم بفضل العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ومؤسساتها، رغم الظروف الاستثنائية، خاصة في إجراءات سلامة وصحة الحجيج؛ لخدمة ضيوف الرحمن؛ ليؤدوا مناسكهم بطمأنينة وأمان.