رئيس الإمارات ونائبه يهنئان خادم الحرمين بنجاح موسم الحج هذا العام

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ بمناسبة نجاح موسم الحج عام 1443 هجريًّا، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات.
وتفصيلاً، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن خالص التهاني بالنجاح الكبير لموسم الحج في هذا العام، الذي تحقق بفضل من الله تعالى، ثم بفضل العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ومؤسساتها، رغم الظروف الاستثنائية، خاصة في إجراءات سلامة وصحة الحجيج؛ لخدمة ضيوف الرحمن؛ ليؤدوا مناسكهم بطمأنينة وأمان.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه الله-، برقية تهنئة مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.