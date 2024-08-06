زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي.. "مسام" ينتزع 670 لغماً باليمن خلال أسبوع

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2024م، من انتزاع 670 لغماً في مختلف مناطق اليمن؛ منها 5 ألغام مضادة للأفراد، و47 لغماً مضاداً للدبابات، و570 ذخيرة غير منفجرة، و21 عبوة ناسفة.
ونزع فريق "مسام" 16 لغماً مضاداً للدبابات و 175 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، ونزع لغماً واحداً مضاداً للأفراد في مديرية هجر بمحافظة الضالع، في محافظة الحديدة، كما نزع لغماً واحداً مضاداً للدبابات و11 ذخيرة غير منفجرة بمديرية حيس، و5 ذخائر غير منفجرة بمديرية الخوخة، ونزع لغماً واحداً مضاداً للدبابات و3 ذخائر غير منفجرة في مديرية المضاربة بمحافظة لحج، وفي محافظة مأرب تمكن الفريق من نزع لغم واحد مضاد للدبابات بمديرية رغوان، ونزع 35 لغماً مضاداً للدبابات و300 ذخيرة غير منفجرة بمديرية حريب.
وفي محافظة شبوة، تمكن الفريق من نزع لغمٍ واحدٍ مضاد للأفراد بمديرية عين، وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية عسيلان، كما استطاع فريق "مسام" في محافظة تعز نزع 3 ألغام مضادة للأفراد و37 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب، ونزع لغمَيْن مضادَيْن للدبابات و5 ذخائر غير منفجرة بمديرية المندب، ونزع 5 ذخائر غير منفجرة بمديرية المخاء، ونزع 18 لغماً مضاداً للدبابات و28 ذخيرة غير منفجرة و21 عبوة ناسفة بمديرية صبر.
وأكّد المركز أن عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن وصل إلى 453 ألفاً و968 لغماً زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد مزيدٍ من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكِبار السن.