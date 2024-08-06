زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي.. "مسام" ينتزع 670 لغماً باليمن خلال أسبوع

ونزع فريق "مسام" 16 لغماً مضاداً للدبابات و 175 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، ونزع لغماً واحداً مضاداً للأفراد في مديرية هجر بمحافظة الضالع، في محافظة الحديدة، كما نزع لغماً واحداً مضاداً للدبابات و11 ذخيرة غير منفجرة بمديرية حيس، و5 ذخائر غير منفجرة بمديرية الخوخة، ونزع لغماً واحداً مضاداً للدبابات و3 ذخائر غير منفجرة في مديرية المضاربة بمحافظة لحج، وفي محافظة مأرب تمكن الفريق من نزع لغم واحد مضاد للدبابات بمديرية رغوان، ونزع 35 لغماً مضاداً للدبابات و300 ذخيرة غير منفجرة بمديرية حريب.