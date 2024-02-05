جامعة الحدود الشمالية تعلن فتح باب التعاون للتدريس بعدد من الكليات والتخصصات

أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن فتح باب طلبات التعاون في التدريس للكوادر الوطنية لحاملي شهادات الماجستير أو الدكتوراه في مختلف التخصصات في كليات الجامعة بعرعر وفروعها بالمحافظات التي تخدمها.