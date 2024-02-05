جامعة الحدود الشمالية تعلن فتح باب التعاون للتدريس بعدد من الكليات والتخصصات

أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن فتح باب طلبات التعاون في التدريس للكوادر الوطنية لحاملي شهادات الماجستير أو الدكتوراه في مختلف التخصصات في كليات الجامعة بعرعر وفروعها بالمحافظات التي تخدمها.
وأوضحت الجامعة أن استقبال الطلبات سيكون عبر منصة التقديم الإلكترونية بموقع الجامعة، بدءاً من اليوم الاثنين حتى نهاية دوام الخميس 8/ 2/ 2024م.
وتشمل الكليات المتاحة: الطب، والصيدلة، والعلوم الطبية التطبيقية، والتمريض، والهندسة، وكلية العلوم وكلية إدارة الأعمال، والحاسب وتقنية المعلومات برفحاء والكلية التطبيقية فرع طريف.