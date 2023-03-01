"الأرصاد": الدمام تحتفظ بأعلى درجة حرارة خلال مارس من 1985 حتى 2022

أوضح المركز الوطني للأرصاد، ممثلاً في الإدارة العامة لتوقعات الطقس والمناخ؛ في تقريرٍ له عن الحالة المناخية لشهر مارس خلال الفترة من 1985 حتى 2022؛ احتفاظ مدينة الدمام بأعلى درجة خلال الـ37 الماضية، مشيراً إلى أن نجران سجّلت أعلى فترة هطول للأمطار.