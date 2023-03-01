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"الأرصاد": الدمام تحتفظ بأعلى درجة حرارة خلال مارس من 1985 حتى 2022
نجران الأعلى في كمية الهطول اليومي للأمطار على مستوى المدن أثناء هذه الفترة
أوضح المركز الوطني للأرصاد، ممثلاً في الإدارة العامة لتوقعات الطقس والمناخ؛ في تقريرٍ له عن الحالة المناخية لشهر مارس خلال الفترة من 1985 حتى 2022؛ احتفاظ مدينة الدمام بأعلى درجة خلال الـ37 الماضية، مشيراً إلى أن نجران سجّلت أعلى فترة هطول للأمطار.
وأفادت السجلات المناخية لشهر مارس، بأن المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية أكثر المناطق هطولاً للأمطار، فيما كانت المناطق الشرقية الأكثر عُرضة للعواصف الترابية.
أما أعلى درجات الحرارة على مناطق المملكة لشهر مارس، فقد سُجّلت مناخياً في الدمام، فيما سجّلت القريات أقل درجات الحرارة.
وكانت أعلى كمية هطول يومي للأمطار على مستوى المدن في نجران، وأعلى مجموع هطول شهري كان في أبها.