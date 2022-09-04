بأرقى المؤسسات العالمية.. "الثقافة" تصدر قرارات الابتعاث للدفعة السابعة

وتصل بذلك جميع قرارات التي اتخذتها الوزارة منذ انطلاق البرنامج إلى 683 طالباً، منهم 443 طالبة، و240 طالباً، وقد كان النصيب الأعلى لمرحلة البكالوريوس بواقع 384 طالباً، تليها مرحلة الماجستير 291 طالباً، ثم الدكتوراه 8 طلاب؛ لينخرطوا في عددٍ من المؤسسات التعليمية الراقية، والتي توزعت بمختلف دول العالم، كان العدد الأكبر منهم في الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 277 طالباً، ثم المملكة المتحدة 290 طالباً، سويسرا 57 طالباً، أستراليا 31، مصر 9، فرنسا 6، ومثلهم في إيطاليا، هولندا 3، وطالبان في كوريا الجنوبية.