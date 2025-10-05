أمين منطقة الرياض يُصدر قرارات بتكليف قيادات القطاعات ومديري مكاتب "مدينتي"

وأصدر سموه قرارات إدارية، بتكليف مديري العموم في قطاعات الأمانة، حيث تم تعيين إبراهيم عبدالعزيز البكري مديرًا عامًا للرقابة في قطاع الوسط، وسعد عبدالله الدوسري مديرًا عامًا لتنمية المدينة، وماجد عبدالله السبيعي، مديرًا عامًا للبنية التحتية، وفيصل شائم العنزي مديرًا عامًا للاستدامة البيئية، فيما شملت قرارات قطاع الشرق تكليف أنيس زامل البركاتي مديرًا عامًا للرقابة، ويوسف صالح الزهراني، مديرًا عامًا لتنمية المدينة، ومحمد يحيى القحطاني، مديرًا عامًا للبنية التحتية، ونايف إبراهيم العيسى، مديرًا عامًا للاستدامة البيئية، وفي قطاع الغرب جرى تكليف نايف إبراهيم السبيعي مديرًا عامًا للرقابة، ويوسف صالح الزهراني مديرًا عامًا لتنمية المدينة، ومانع صالح كرحان مديرًا عامًا للبنية التحتية، وقيس جميل العتيبي مديرًا عامًا للاستدامة البيئية.