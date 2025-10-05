أمين منطقة الرياض يُصدر قرارات بتكليف قيادات القطاعات ومديري مكاتب "مدينتي"

أصدر الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، قرارات إدارية بتكليف الرؤساء التنفيذيون لقطاعات الأمانة التشغيلية الخمس ونوابهم، المستحدثة ضمن برنامج تحول الرياض البلدي، للإسهام في تحقيق مستهدفات التحول، وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات في العاصمة.
وشملت القرارات، تكليف خالد سليمان الرويشد رئيسًا تنفيذيًا لقطاع الوسط، ومحمد إبراهيم السياري نائبًا له، وبندر بن عبدالله الحربي رئيسًا تنفيذيًا لقطاع الشرق، وخالد بن عبدالعزيز العميري نائبًا له، وعبدالله بن عبدالمحسن الماضي رئيسًا تنفيذيًا لقطاع الغرب، وخلف الدلبحي نائبًا له، ومحمد بن عبدالله الربيعة رئيسًا تنفيذيًا لقطاع الشمال، وعبدالعزيز أحمد بن عقيل نائبًا له، وفلاح عبدالله الدوسري رئيسًا تنفيذيًا لقطاع الجنوب، وهياء عبدالله الماضي نائبًا له.
وأصدر سموه قرارات إدارية، بتكليف مديري العموم في قطاعات الأمانة، حيث تم تعيين إبراهيم عبدالعزيز البكري مديرًا عامًا للرقابة في قطاع الوسط، وسعد عبدالله الدوسري مديرًا عامًا لتنمية المدينة، وماجد عبدالله السبيعي، مديرًا عامًا للبنية التحتية، وفيصل شائم العنزي مديرًا عامًا للاستدامة البيئية، فيما شملت قرارات قطاع الشرق تكليف أنيس زامل البركاتي مديرًا عامًا للرقابة، ويوسف صالح الزهراني، مديرًا عامًا لتنمية المدينة، ومحمد يحيى القحطاني، مديرًا عامًا للبنية التحتية، ونايف إبراهيم العيسى، مديرًا عامًا للاستدامة البيئية، وفي قطاع الغرب جرى تكليف نايف إبراهيم السبيعي مديرًا عامًا للرقابة، ويوسف صالح الزهراني مديرًا عامًا لتنمية المدينة، ومانع صالح كرحان مديرًا عامًا للبنية التحتية، وقيس جميل العتيبي مديرًا عامًا للاستدامة البيئية.
كما تضمنت قرارات قطاع الشمال تكليف، محمد سليمان اليوسف مديرًا عامًا للرقابة، وتركي أحمد الزهراني مديرًا عامًا لتنمية المدينة، وزامل عوض الشمري مديرًا عامًا للبنية التحتية، وأسامة حمد الدعيلج مديرًا عامًا للاستدامة البيئية.
أما قطاع الجنوب، فشمل تكليف ماجد غانم المطيري مديرًا عامًا للرقابة، وسلطان محمد باوزير مديرًا عامًا لتنمية المدينة، ونمر بن قزعان بن شلواح العتيبي مديرًا عامًا للبنية التحتية، ويحيى بن موسى عتيق مديرًا عامًا للاستدامة البيئية.
وفي السياق ذاته، أصدر سمو أمين منطقة الرياض قرارات بتكليف مديري مكاتب "مدينتي" المستحدثة ضمن برنامج تحول الرياض البلدي، لتكون نقطة الاتصال الأولى مع السكان في تقديم الخدمات وتعزيز المشاركة المجتمعية، حيث شملت قائمة المكلفين: خالد إبراهيم سليمان الذييب مديرًا عامًا لمكتب مدينتي الحائر، محمد بن علي الأسمري مديرًا عامًا لمكتب مدينتي عكاظ، عبدالرحمن إبراهيم عبدالله العجلان مديرًا عامًا لمكتب مدينتي قرطبة، بندر بخيت سعدي الزهراني مديرًا عامًا لمكتب مدينتي المغرزات، تغريد عبداللطيف عبدالله فقيه مديرًا عامًا لمكتب مدينتي ظهرة لبن، مشاري عواد راضي العنزي مديرًا عامًا لمكتب مدينتي طويق، عبدالله بن محمد بن عبدالله آل سويلم مديرًا عامًا لمكتب مدينتي المنصورة، بندر فهد بلال الكريديس مديرًا عامًا لمكتب مدينتي المعذر، خالد محمد حمد القحطاني مديرًا عامًا لمكتب مدينتي الخليج، لمياء ناصر فهد البكر مديرًا عامًا لمكتب مدينتي العقيق، عبدالله سعود الطلاسي مديرًا عامًا لمكتب مدينتي النفل، وعبدالله نافع ثنيان الشمري مديرًا عامًا لمكتب مدينتي السلام.
وتأتي هذه القرارات، ضمن مسار استكمال منظومة تحول الرياض البلدي؛ الهادف إلى تطوير العمل المؤسسي، ورفع كفاءة القطاعات التشغيلية، وتفعيل مكاتب "مدينتي"، بما يعزز جودة الحياة الحضرية في العاصمة، انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 ورسالة أمانة منطقة الرياض، في بناء مدينة مستدامة ترتقي بخدماتها وتستثمر قدرات كوادرها الوطنية.