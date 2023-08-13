أملج.. "حوراء" تتهيأ لتكون "مالديف سعودية" على خريطة السياحة العالمية

وجاء في معجم (ش.غ.المملكة للمؤرخ الكبير الشيخ حمد الجاسر):" أن أملج تقع في ميناء حوراء القديم قامت مكانه في جانبه الجنوبي إلا أن انعدام الآثار في أملج يوحي بعكس ذلك. في حين أنه توجد آثار كثيرة وبقايا أطلال قديمة ظاهرة شمال مدينة أملج الحالية، يسمى موقعها بالغبايا وقد يعطي ذلك مؤشراً على أن هذه المنطقة هي الحوراء التي ورد ذكرها في رحلات الحج القديمة".