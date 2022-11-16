"التحلية" تستعرض حلولها المبتكرة في مؤتمر الأمن الصناعي العاشر للشرق الأوسط

وسلطت "التحلية" الضوء على أحدث ما وصلت إليه من تقنيات مبتكرة في مجالات الأمن والسلامة وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية والمحلية، والتي شملت: مشروع الأنظمة الأمنية المتكاملة، والحواجز الأمنية البحرية، ونظام إدارة السلامة الذكية والتقنيات الذكية "درونز"، بالإضافة لاستخدامها تقنيات الواقع المختلط التي تمكّن المهندسين من مختلف المنظومات الحصول على بيئة حية عن طريق محاكاة أعمال التشخيص والصيانة للمعدات، واستخدامه مع البيانات المفتوحة لمعرفة سبب الأعطال واقتراح أفضل الحلول.