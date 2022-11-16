"التحلية" تستعرض حلولها المبتكرة في مؤتمر الأمن الصناعي العاشر للشرق الأوسط

استعرضت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أحدث حلولها الرقمية المتقدمة وتقنياتها المتطورة في مجال الذكاء الاصطناعي؛ لتحقيق الجاهزية الأمنية والسلامة، خلال مشاركتها بالمؤتمر الدولي العاشر للجمعية الدولية للأمن الصناعي.
وسلطت "التحلية" الضوء على أحدث ما وصلت إليه من تقنيات مبتكرة في مجالات الأمن والسلامة وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية والمحلية، والتي شملت: مشروع الأنظمة الأمنية المتكاملة، والحواجز الأمنية البحرية، ونظام إدارة السلامة الذكية والتقنيات الذكية "درونز"، بالإضافة لاستخدامها تقنيات الواقع المختلط التي تمكّن المهندسين من مختلف المنظومات الحصول على بيئة حية عن طريق محاكاة أعمال التشخيص والصيانة للمعدات، واستخدامه مع البيانات المفتوحة لمعرفة سبب الأعطال واقتراح أفضل الحلول.
يأتي ذلك في إطار استراتيجيتها لتحقيق أهدافها الرئيسية لتحسين كفاءة المنتج، ورفع كفاءة العمليات والمساهمة في دعم ورعاية الأهداف الوطنية في مجال الأمن والسلامة؛ لما لها من دور كممكن اقتصادي يسهم في رفع الجاهزية الأمنية والسلامة في منظوماتها، ويضمن استمرارية الأعمال.
يذكر أن "التحلية" شاركت بجناح تفاعلي في المعرض المصاحب للمؤتمر، الذي ضم أكبر الشركات السعودية والعالمية التي استعرضت أحدث تقنياتها في الأمن الصناعي؛ للمساهمة في تعزيز تطبيق التعليمات وأنظمة الأمن والسلامة التي من شأنها المحافظة على سلامة الأفراد والمنشآت على حد سواء.