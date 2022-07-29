جريان وادي قصي بعد هطول أمطار غزيرة على نواحي العيدابي

يشهد عدد من المحافظات بمنطقة جازان، كما شهدت نواحي محافظة العيدابي أمطاراً غزيرة جداً سال على إثرها عدد من الأودية، ومنها وادي قصي الأكبر بالمحافظة، حيث توافد على مجراه العديد من الأهالي والزوار للاستمتاع بطبيعته الخلابة.