طقس ثاني أيام الدراسة.. حار إلى شديد الحرارة على الرياض والقصيم والمدينة المنوّرة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، استمرار هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبةً بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، في حين تتهيَّأ فرصة تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الشرقية والرياض، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: نجران، المدينة المنوّرة، حائل.
كما يستمر نشاط الرياح السطحية على الأجزاء الشرقية والساحلية من مناطق: المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، عسير، جازان؛ يؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية، ولا يُستبعَد تكوُّن الضباب في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة.
ويبقى الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على مناطق: الرياض، القصيم، المدينة المنوّرة. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وبسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر ونصف إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.