"الخريف": منطقة القصيم تمتلك قاعدة صناعية وتحتضن 3 مدن يزيد معدل الإشغال فيها على 70%

وأشار في تصريح بمناسبة إقامة الملتقى في القصيم، إلى أن إستراتيجية الوزارة تهدف إلى تأهيل وتطوير أكثر من 370 ألف مواطن بحلول عام 2035 عبر الأكاديمية الوطنية للصناعة، التي أطلقت منذ فبراير الماضي 18 برنامجاً تعليمياً شارك فيها 670 شخصاً، وأيضاً سيتم توفير أكثر من 3000 فرصة تدريبية في منطقة القصيم على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع تخصيص 1000 مقعد تدريبي في البرامج الجامعية القصيرة بالتعاون مع جامعة القصيم لتعليم المهارات الأساسية في التصنيع الذكي، بالتعاون مع جامعة القصيم.