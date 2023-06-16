"مدن" شريك استراتيجي في "سعودي فود 23".. لإبراز تقدم المملكة في 12 نشاطًا غذائيًا

ويُعد المعرض منصة مهمة لاستعراض أبرز الخدمات والمنتجات، والحلول التمويلية واللوجستية التي تقدمها "مدن" لتيسير ممارسة الأعمال ودعم تنافسية بيئة الاستثمار فضلّا عن تسليط الضوء على المحفزات والمزايا النسبية في 36 مدينة صناعية، للمشاركة في زيادة قيمة الصادرات الغذائية إلى 10.9 مليارات دولار، حيث تحتضن المدن الصناعية في 25 محافظة حول المملكة أكثر من 1200 مصنع تلعب دورًا محورياً في دعم سلاسل الإمداد المحلية، وتلبية الطلب الإقليمي والعالمي على المنتجات الوطنية.