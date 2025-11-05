"بر جدة" والمجدوعي للسيارات" يوقعان اتفاقية شراكة مجتمعية لدعم مستفيدي الجمعية

وتأتي الاتفاقية امتداداً لسلسلة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها الجمعية مع قطاع الأعمال، والتي تستهدف مد جسور التعاون مع هذا القطاع الحيوي لدعم وتمكين واستدامة العمل الاجتماعي، بما يساهم في تحقيق أهداف الجمعية التي تترجم رؤيتها في صناعة الأثر المجتمعي المستدام، وبما يعكس صورة ناصعة للقطاع غير الربحي وأدواره الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تقودها رؤية المملكة 2030.