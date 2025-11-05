"بر جدة" والمجدوعي للسيارات" يوقعان اتفاقية شراكة مجتمعية لدعم مستفيدي الجمعية

وقّعت جمعية البر بجدة اتفاقية شراكة مجتمعية مع مجموعة المجدوعي للسيارات لدعم برامج وأنشطة الجمعية من خلال مبادرة (يعطيك خيرها).
وقد وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي للجمعية المهندس محي الدين حكمي، والرئيس التنفيذي لمجموعة المجدوعي للسيارات الأستاذ علي بن عبد الله المجدوعي.
وسيتم بموجب الاتفاقية وضع (تعليقة) للعملاء داخل السيارات الجديدة عند استلامها منهم في جميع فروع الشركة، حيث يستطيعون عبر الباركود الموجود عليها الوصول الى منصة الجمعية ودعم البرامج التي يختارونها.
وجاء توقيع الاتفاقية انطلاقاً من رغبة الطرفين في تطوير سبل التعاون بينهما لدعم وتمكين العمل الاجتماعي واستدامته، ومساندة المستفيدين من خدمات الجمعية من الأسر والأيتام ومرضى الفشل الكلوي من خلال الاستفادة من عوائد دعم عملاء الشركة.
وتجسد هذه الاتفاقية حرص الطرفين على توظيف إمكانياتهما بما يخدم المجتمع وتنميته وينفع المواطنين ضمن منظومة من العمل التكاملي المشترك الذي يعزز التنمية المجتمعية ويساهم في الارتقاء بالأنماط المعيشية للمستفيدين، وتحقيق جودة الحياة وفق رؤية المملكة 2030، كما تعكس صورة من صور التكافل والتراحم الاجتماعي الذي يحمل قيمة أخلاقية عليا في مجتمعنا.
وتأتي الاتفاقية امتداداً لسلسلة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها الجمعية مع قطاع الأعمال، والتي تستهدف مد جسور التعاون مع هذا القطاع الحيوي لدعم وتمكين واستدامة العمل الاجتماعي، بما يساهم في تحقيق أهداف الجمعية التي تترجم رؤيتها في صناعة الأثر المجتمعي المستدام، وبما يعكس صورة ناصعة للقطاع غير الربحي وأدواره الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تقودها رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن جمعية البر بجدة تقدم عدداً من البرامج والأنشطة الداعمة لخدماتها المجتمعية التي تستهدف الأسر والأيتام ومرضى الفشل الكلوي، وتحرص إدارة الجمعية على تحقيق الأثر المجتمعي المستدام من خلال تمكين المستفيدين من خدماتها عبر حزمة من المبادرات التنموية التي تدعم تحقيق أهدافها التي تخدم مستفيديها..