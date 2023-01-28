"الموارد البشرية" تعلن دخول برنامج نطاقات المطوّر مرحلتَه الثانية

ويقدم البرنامج عددًا من المزايا الرئيسة المتمثّلة في خطة توطينٍ واضحة الرؤى وشفافة لمدة ثلاث سنوات؛ بهدف رفع الاستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص، إضافة إلى العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة من خلال معادلة ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين.