أمير المدينة المنورة: إنجازات التحول الرقمي تعكس دعم القيادة الرشيدة ورؤيتها الطموحة

وفي حفل الافتتاح، شاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن التحول الرقمي، ثم ألقى محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان كلمة أكد فيها أن المملكة تمضي بخطى واثقة نحو مستقبل رقمي متكامل، وأن المدينة المنورة تمثل اليوم نموذجًا ملهمًا للمدن الذكية، مشيرًا إلى الدور المحوري للتقنية والابتكار في تعزيز جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات.