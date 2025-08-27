أمير المدينة المنورة: إنجازات التحول الرقمي تعكس دعم القيادة الرشيدة ورؤيتها الطموحة

أكد الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أن ما تشهده المملكة من إنجازات نوعية في مجال التحول الرقمي يعكس دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وحرصها على تمكين القطاعات الحكومية والخاصة من تبنّي أحدث الحلول الذكية، بما يرسّخ مكانة المملكة بين الدول المتقدمة في مجال الخدمات الرقمية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
جاء ذلك خلال رعاية سموه فعاليات يوم السعودية الرقمية، بحضور محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، وأمين منطقة المدينة المنورة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة المهندس فهد بن محمد البليهشي.
وأوضح أمير المنطقة أن التقدم الملحوظ الذي تحقق في مؤشر تطور التجربة الرقمية للخدمات الحكومية لعام 2025 يجسّد التزام الأجهزة الحكومية بمواصلة التطوير والابتكار، بدعم القيادة الرشيدة – أيّدها الله – وصولًا إلى منظومة رقمية أكثر كفاءة وفاعلية، تضع الإنسان محورًا للتنمية، وتعكس الطموح الوطني نحو الريادة العالمية في الاقتصاد الرقمي.
وأشار إلى أن الجهود المشتركة التي تبذلها الجهات الحكومية والقطاع الخاص تمثل نموذجًا للتكامل المؤسسي، بما يسهم في تطوير بيئة رقمية متقدمة تعزز جودة الخدمات المقدمة للسكان، وتيسّر ممارسة الأعمال، وتثري تجربة زوار هذه البلاد المباركة.
وخلال جولة على المعرض المصاحب للفعاليات، الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية بمشاركة 21 جهة من القطاعين العام والخاص وتستضيفه جامعة طيبة، اطّلع سمو الأمير سلمان بن سلطان على أبرز المنجزات الرقمية ومنظومة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين.
وفي حفل الافتتاح، شاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن التحول الرقمي، ثم ألقى محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان كلمة أكد فيها أن المملكة تمضي بخطى واثقة نحو مستقبل رقمي متكامل، وأن المدينة المنورة تمثل اليوم نموذجًا ملهمًا للمدن الذكية، مشيرًا إلى الدور المحوري للتقنية والابتكار في تعزيز جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات.
وأضاف الصويان أن رؤية القيادة الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله –، تتجسد في جعل التحول الرقمي ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مؤكدًا أن التحول الرقمي أصبح ضرورة استراتيجية لتحقيق ثلاثة أهداف محورية تشمل رفع الإنتاجية في الأجهزة الحكومية، وتحقيق الكفاءة عبر الاستغلال الأمثل للموارد، وتحسين تجربة المستفيد.
وأوضح أن هذه الرؤية الحكيمة قد تُرجمت إلى ريادة عالمية، حيث تبوأت المملكة وللمرة الثالثة على التوالي المركز الأول إقليميًا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024 الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، كما حققت المركز الرابع عالميًا والثاني ضمن دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2024.
وشهد الحفل إطلاق عدد من المبادرات الرقمية، حيث دشنت أمانة منطقة المدينة المنورة منصة “سَبْر”، التي تستعرض نظامًا تحليليًا متكاملًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحويل البيانات إلى قرارات تدعم الكفاءة التشغيلية وتحسّن الخدمات البلدية. كما أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بوابة التنقل الموحدة التي تجمع جميع خيارات التنقل داخل الحرمين الشريفين في منصة واحدة، بما يسهل حركة ضيوف الرحمن ويضمن تجربة أكثر أمانًا وسهولة.
وفي ختام الفعاليات، كرّم أمير منطقة المدينة المنورة عددًا من الجهات الحكومية الحاصلة على رخص البرمجيات مفتوحة المصدر، تقديرًا لدورها في تعزيز الإبداع الرقمي وتطوير الحلول التقنية المشتركة، حيث شمل التكريم إمارة المنطقة، وأمانة المدينة المنورة، وهيئة تطوير المنطقة، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وجامعة طيبة، والجامعة الإسلامية.