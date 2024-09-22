أيام وتدخل الإنفلونزا معظم البيوت.. تنبيه من "المسند": 3 أبراج و7 منازل للخريف!

قال الدكتور عبدالله المسند؛ أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، إن اليوم يدخل فصل الخريف وفقاً لتعامد الشمس على خط الاستواء، بينما فصل الشتاء سيدخل في 21 ديسمبر.
وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن طول فصل الخريف 90 يوماً، ويستمر حتى 21 ديسمبر، ولفصل الخريف ثلاثة أبراج، هي "الميزان والعقرب والقوس"، وله 7 منازل "الزبرة والصرفة والعواء والسماك والغفر والزبانا والإكليل".
وأشار إلى أن اليوم يوافق 31 السنبلة 1402هجري شمسي (هـ.ش)، وهو آخر يوم في السنة الهجرية الشمسية، وغداً الأول من الميزان لعام 1403هـ. ش، وهو يوافق اليوم الوطني للسعودية".
وأضاف: تبلغ حصة الليل نحو 11:50 ساعة، بينما حصة النهار نحو 12:10 ساعة، وفي مثل هذه الأيام يطول الليل بمقدار دقيقة و25 ثانية يومياً.
ونبَّه إلى نشاط الإنفلونزا الموسمية في الأيام المقبلة، وعند دخول أكتوبر عادة ترتفع معدلات الإصابة بفيروس الإنفلونزا، وقد يدخل معظم البيوت، ويكثر معها غياب الطلاب والطالبات، والله أعلم.
وفى تغريدة أخرى، أوضح "المسند"؛ أن مدة غروب الشمس "وهي الفترة التي عندها تمس حافة الشمس السفلية الأفق حتى اختفائها" يختلف طولها حسب دائرة العرض والفصول.
ومثّل على ذلك، بقوله: "أقصر وأسرع مدة للغروب تقع في الاعتداليْن الخريفي 22 سبتمبر، والربيعي 21 مارس، بينما أطول وأبطأ مدة للغروب تقع في الانقلابيْن الصيفي 21 يونيو، والشتوي 21 ديسمبر".
وتابع: ما يُقال عن الغروب ينسحب على الشروق "ولأننا هذه الأيام في الانقلاب الخريفي، فإن مدة الغروب والشروق سريعة".