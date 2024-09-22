أيام وتدخل الإنفلونزا معظم البيوت.. تنبيه من "المسند": 3 أبراج و7 منازل للخريف!

وأشار إلى أن اليوم يوافق 31 السنبلة 1402هجري شمسي (هـ.ش)، وهو آخر يوم في السنة الهجرية الشمسية، وغداً الأول من الميزان لعام 1403هـ. ش، وهو يوافق اليوم الوطني للسعودية".