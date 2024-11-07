فلاورد ترعى حفل SWLN لتكريم القيادات النسائية السعودية بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر آل سعود

رعت فلاورد، لوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، حفل شبكة القيادات النسائية السعودية (SWLN)، وهو حدث يحتفي بإنجازات السيدات السعوديات الرائدات في مجالات الأعمال والابتكار. وقد أُقيم الحفل في مطعم سباجو في "فيا الرياض"، بمشاركة مجتمع "Lioness" التابع لشركة LionTree، بحضور ضيفة الشرف صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة وبطلة تمكين المرأة، بالإضافة إلى حضور شخصيات مؤثرة من مبادرة مستقبل الاستثمار (FII).
وكان من بين الحضور البارزين رؤساء مجلس الإدارة لشبكة القيادات النسائية السعودية أميرة الطويل ونسيبة الراجحي، وأعضاء مجلس الإدارة سارة المبارك، وسارة الطويرجي، وبسمة السنيدي. كما حضر من جانب فلاورد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السيد عبدالعزيز باسم اللوغاني، والرئيس التنفيذي للتشغيل السيد محمد العريفي.
وانطلاقاً من التزام فلاورد بدعم المجتمع والمشاركة في الأنشطة الهادفة، قدمت الشركة تنسيقات ورود حصرية أضافت لمسة من الأناقة على المكان، كما أهدت الحضور عطوراً فاخرة من علامة "مبخر" التابعة لها، والتي أُعدت خصيصاً لهذه المناسبة.
وعبّر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لفلاورد، السيد عبدالعزيز باسم اللوغاني، قائلاً: "يشرفنا دعم حدث لا يحتفي بإنجازات القيادات النسائية السعودية فحسب، بل يوفر أيضاً بيئة ملهمة للتواصل وتبادل الخبرات. ومن خلال شراكتنا مع SWLN، نؤكد التزامنا بتمكين المرأة وتعزيز مبدأ الشمولية في المنطقة."
ويسلط حفل SWLN الضوء على أهمية التعاون الاستراتيجي وتبادل الرؤى، مما يعزز رسالة فلاورد في الاحتفاء بالتنوع وإلهام الأجيال القادمة من القيادات النسائية. وتتطلع فلاورد إلى مواصلة دعم المبادرات التي ترتقي بدور المرأة وتمكنها في المملكة العربية السعودية وخارجها.
فلاورد متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.