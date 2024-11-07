فلاورد ترعى حفل SWLN لتكريم القيادات النسائية السعودية بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر آل سعود

رعت فلاورد، لوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، حفل شبكة القيادات النسائية السعودية (SWLN)، وهو حدث يحتفي بإنجازات السيدات السعوديات الرائدات في مجالات الأعمال والابتكار. وقد أُقيم الحفل في مطعم سباجو في "فيا الرياض"، بمشاركة مجتمع "Lioness" التابع لشركة LionTree، بحضور ضيفة الشرف صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة وبطلة تمكين المرأة، بالإضافة إلى حضور شخصيات مؤثرة من مبادرة مستقبل الاستثمار (FII).