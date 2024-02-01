تواضُع وسموّ أخلاق.. نائب أمير الرياض يعاضد "مفتي المملكة" ويوصله إلى مجلسه "فيديو"

وبدا ذلك جليًّا في مقطع فيديو تم تداوله في وسائل التواصل على نطاق واسع، عندما أمسك بيد مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ معاضدًا له حتى أوصله إلى مكان جلوسه، وذلك أثناء تشريف الأمير لإحدى المناسبات الاجتماعية.