سجّل من هنا.. فتح القبول بماجستير الاعتدال والأمن الفكري بجامعة المؤسس
أعلن معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال بجامعة الملك عبدالعزيز، عن فتح باب القبول لبرنامج الماجستير التنفيذي في الاعتدال والأمن الفكري للعام الجامعي 1445هـ؛ وذلك عبر بوابة القبول الإلكتروني لعمادة الدراسات العليا، خلال الفترة من يوم الثلاثاء 20/ 06/ 2023م، إلى 18/ 07/ 2023م.
ويُعَد برنامج الماجستير التنفيذي في الاعتدال والأمن الفكري من البرامج التنفيذية مدفوعة التكاليف، ويهدف إلى إعداد كفاءات مهنية متخصصة في مجالات الأمن الفكري، وإكسابهم المهارات اللازمة لفهم مظاهر الخلل الفكري والتطرف العنيف، وتحليل آلياته وممارساته وطرق التعامل معه فكريًّا واجتماعيًّا وإعلاميًّا وتقنيًّا، وإجراء دراسات بحثية تجريبية تتناول قضايا الأمن الفكري والقومي، ومحاربة الإرهاب والتطرف على المستوى المحلي والدولي؛ للإسهام في حل المشكلات المختلفة وفق المعايير والاتجاهات العالمية الحديثة؛ بما يعزز من إسهامات جهود القطاعات الوطنية في محاربة ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف. والبرنامجُ مُصَنَّف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لوظائف الباحثين والأخصائيين في مجال التخصص (المرتبة الثامنة).
ويتاح القبول في البرنامج لحمَلة درجة البكالوريوس من جميع التخصصات بتقدير (جيد)، على أن يتجاوز المتقدم شرط الاختبار اللفظي، ولا يشترط البرنامج حصول المتقدم على اختبار القدرات العامة للجامعيين أو اختبار اللغة الإنجليزية كشرط للالتحاق بالبرنامج.
وتتمثل آلية المفاضلة بين المتقدمين في معدل البكالوريوس العام، في اختبار المفاضلة (لفظي)، والخبرات والدورات وارتباطها بالتخصص، ودرجة اختبار اللغة الإنجليزية، ويمكن للراغبين والراغبات ممن تنطبق عليهم شروط القبول، التقدمُ للبرنامج عبر بوابة القبول الإلكتروني خلال المدة الزمنية المحددة للتقديم.
ويمكن التقديم عبر بوابة القبول الإلكتروني على الرابط: https://graduatestudies.kau.edu.sa/Pages-16516.aspx.
وللمزيد من المعلومات حول البرنامج يرجي تتبع: " https://pkim.edu.sa/master".