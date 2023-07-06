سجّل من هنا.. فتح القبول بماجستير الاعتدال والأمن الفكري بجامعة المؤسس

ويُعَد برنامج الماجستير التنفيذي في الاعتدال والأمن الفكري من البرامج التنفيذية مدفوعة التكاليف، ويهدف إلى إعداد كفاءات مهنية متخصصة في مجالات الأمن الفكري، وإكسابهم المهارات اللازمة لفهم مظاهر الخلل الفكري والتطرف العنيف، وتحليل آلياته وممارساته وطرق التعامل معه فكريًّا واجتماعيًّا وإعلاميًّا وتقنيًّا، وإجراء دراسات بحثية تجريبية تتناول قضايا الأمن الفكري والقومي، ومحاربة الإرهاب والتطرف على المستوى المحلي والدولي؛ للإسهام في حل المشكلات المختلفة وفق المعايير والاتجاهات العالمية الحديثة؛ بما يعزز من إسهامات جهود القطاعات الوطنية في محاربة ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف. والبرنامجُ مُصَنَّف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لوظائف الباحثين والأخصائيين في مجال التخصص (المرتبة الثامنة).