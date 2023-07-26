محليات

"الفضلي": تمويل الاستثمارات الزراعية زاد خلال السنوات الـ 5 الأخيرة 1000 %

خلال المشاركة في جلسة "التحول في النظم الغذائية- التحديات والنجاحات"
"الفضلي": تمويل الاستثمارات الزراعية زاد خلال السنوات الـ 5 الأخيرة 1000 %

أكدت المملكة على دعم الجهود الدولية لبناء نظم غذائية تحقق أهداف التنمية المستدامة، خلال المشاركة في جلسة "التحول في النظم الغذائية- التحديات والنجاحات والطريق إلى الأمام"، بقمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية في روما.

وقال وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي في الجلسة: نسبة زيادة تمويل الاستثمارات الزراعية خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغت 1000%.

وأضاف: تم تخصيص 12 مليار ريال لبرنامج "ريف"، والارتفاع في حجم الإنتاج الزراعي تجاوز 11 مليون طن، وبلغ حجم القروض الزراعية 7 مليارات ريال في 2022.

وأردف "الفضلي": المملكة ملتزمة بدعم الجهود الدولية لبناء نظم غذائية تحقق أهداف التنمية المستدامة.

وتابع: التعاون والعمل المشترك يسهم في رفع كفاءة منظومة إنتاج الأغذية وجودتها.

وزير البيئة والمياه والزراعة
عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

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