"الفضلي": تمويل الاستثمارات الزراعية زاد خلال السنوات الـ 5 الأخيرة 1000 %

أكدت المملكة على دعم الجهود الدولية لبناء نظم غذائية تحقق أهداف التنمية المستدامة، خلال المشاركة في جلسة "التحول في النظم الغذائية- التحديات والنجاحات والطريق إلى الأمام"، بقمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية في روما.