"الفضلي": تمويل الاستثمارات الزراعية زاد خلال السنوات الـ 5 الأخيرة 1000 %

أكدت المملكة على دعم الجهود الدولية لبناء نظم غذائية تحقق أهداف التنمية المستدامة، خلال المشاركة في جلسة "التحول في النظم الغذائية- التحديات والنجاحات والطريق إلى الأمام"، بقمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية في روما.
وقال وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي في الجلسة: نسبة زيادة تمويل الاستثمارات الزراعية خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغت 1000%.
وأضاف: تم تخصيص 12 مليار ريال لبرنامج "ريف"، والارتفاع في حجم الإنتاج الزراعي تجاوز 11 مليون طن، وبلغ حجم القروض الزراعية 7 مليارات ريال في 2022.
وأردف "الفضلي": المملكة ملتزمة بدعم الجهود الدولية لبناء نظم غذائية تحقق أهداف التنمية المستدامة.
وتابع: التعاون والعمل المشترك يسهم في رفع كفاءة منظومة إنتاج الأغذية وجودتها.