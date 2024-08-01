نجران.. رفع 8675 طنًا من النفايات خلال شهر يوليو

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عبدالله آل فاضل أن الأعمال شملت غسيل وتعقيم 6133 حاوية نظافة، وكنس آلي لـ 2084607 مترات طولية، ورفع 6067 م3 من مخلفات البناء، وكنس 202440 مترًا طوليًا يدويًا، إضافة إلى قص 16109 مترات طولية من الحشائش، وغسيل 4293 مترًا طوليًا من أرصفة الشوارع، والتقاط 6626 م3 من النفايات، وإزالة 15304 م3 من النفايات ذات الحجم الكبير، ورفع 84 حيوانًا نافقًا.