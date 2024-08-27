"إغاثي الملك سلمان" يختتم مشروع جراحة القسطرة القلبية في المكلا بحضرموت

من جهة أخرى، اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، المشروع الطبي التطوعي لجراحة المخ والأعصاب في محافظة عدن، والمقام خلال الفترة من 16 حتى 23 أغسطس 2024م، بمشاركة 16 متطوعاً من مختلف التخصّصات الطبية، وذلك بالتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.