"إغاثي الملك سلمان" يختتم مشروع جراحة القسطرة القلبية في المكلا بحضرموت

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، المشروع الطبي التطوعي لجراحة القسطرة القلبية للبالغين في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، الذي نُفذ خلال الفترة من 17 حتى 24 أغسطس 2024م، وذلك ضمن برنامج نبض السعودية التطوعي لأمراض وجراحة القلب.
وأجرى الفريق الطبي التابع للمركز خلال الحملة 70 عملية جراحية متخصّصة تكللت جميعها بالنجاح التام، ولله الحمد.
تأتي هذه الجهود امتداداً للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدّمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق من جرّاء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
من جهة أخرى، اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، المشروع الطبي التطوعي لجراحة المخ والأعصاب في محافظة عدن، والمقام خلال الفترة من 16 حتى 23 أغسطس 2024م، بمشاركة 16 متطوعاً من مختلف التخصّصات الطبية، وذلك بالتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 127 فرداً، وإجراء 43 عملية جراحية متخصّصة تكللت جميعها بالنجاح التام، ولله الحمد.
يأتي المشروع امتداداً للمشاريع الطبية التطوعية التي ينفّذها المركز بمختلف التخصّصات لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود في الدول ذات الاحتياج.