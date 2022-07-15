رؤساء أمريكيون زاروا المملكة.. نيكسون أولهم وبوش الأب الأكثر حضوراً

يبدأ اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن، زيارة للمملكة، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
تأتي الزيارة الأولى لبايدن منذ توليه رئاسة البلاد عام 2021، تعزيزاً للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الإستراتيجية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، والرغبة المشتركة في تطويرها في المجالات كافة.
ويلتقي بايدن خلال الزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ لبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم".
وفيما يلي رصد للعلاقات الثنائية والتاريخية بين الولايات المتحدة الأمريكية والرياض وما تضمنته من زيارات سابقة لرؤساء امريكيين للمملكة خلال فتراتهم الرئاسية.
ويعد الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون، هو أول رئيس أمريكي زار المملكة وذلك عام 1974، والتقى حينها الملك فيصل بن عبدالعزيز وهو ما فتح الباب لتقوية العلاقات بين البلدين.
وفي 1978 زار الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، الرياض وبحث مع الملك خالد، مشروع كارتر لتحريك عملية السلام بين العرب إسرائيل.
وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش ضمن أكثر رؤساء أمريكا زيارة للمملكة التي زارها 3 مرات، أعوام 1990 و1991 و1992 (حرب الخليج).
وفي عام 1994 كانت المملكة من أوائل الدول التي بادر الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، بزيارتها مع بداية توليه الحكم والتقى الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز آنذاك.
وزار جورج بوش الابن المملكة مرتين، وكان لافتاً أنهما في عام واحد، في يناير 2008، ومايو من العام نفسه.
أما الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، فزار المملكة السعودية أكثر من مرة، الأولى في يونيو 2009، والثانية في يناير عام 2015 للتعزية في وفاة الملك عبدالله.
زار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب السعودية عام 2017، ووقّع اتفاقيات تاريخية مع المملكة تستثمر ما يقرب من 400 مليار دولار في أمريكا وتوفر آلافاً من فرص العمل في أمريكا والسعودية.
وشملت الاتفاقية التاريخية الإعلان عن توقيع رزمة مذكرات تفاهم ومشاريع مهمة في قطاعات الطاقة، والرعاية الصحية، والنفط والغاز، والتعدين.