رؤساء أمريكيون زاروا المملكة.. نيكسون أولهم وبوش الأب الأكثر حضوراً

ويعد الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون، هو أول رئيس أمريكي زار المملكة وذلك عام 1974، والتقى حينها الملك فيصل بن عبدالعزيز وهو ما فتح الباب لتقوية العلاقات بين البلدين.