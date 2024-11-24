"هيئة العناية بالحرمين" تثري تجربة الطفل الروحانية بالمسجد الحرام

وتحتوي الإسوارة على "باركود" يضمّ عدة لغات؛ أهمها: "الأوردية البنغالية، الملاوية، الفارسية، التركية، الهوساوية، الإنجليزية، الفرنسية"؛ لسهولة التعامل والتواصل مع مختلف الجاليات الوافدة. وتكثف هذه الخدمة ويعتنى بها على مدار الساعة خلال المواسم؛ نظرًا للإقبال الكبير من المعتمرين والمعتمرات، وحاجتهم الماسّة إلى حماية أطفالهم من الضياع داخل أروقة المسجد الحرام والمسجد النبوي.