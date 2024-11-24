"هيئة العناية بالحرمين" تثري تجربة الطفل الروحانية بالمسجد الحرام

يلقى ضيوفُ الرحمن من المعتمرين والقاصدين والزوار للحرمين الشريفين، العنايةَ من الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، كما يلقى الأطفالُ المرافقون لضيوف الرحمن الرعايةَ الفائقة؛ حيث تقدم لهم الخدمات المختلفة والمتنوعة؛ مما يثري تجربة الطفل الروحانية في المسجد الحرام؛ ومن تلك الخدمات المقدمة: "إسوارة" توضع في معصم يد الأطفال تكتب عليها بياناته ورقم للتواصل؛ لضمان سلامته وسرعة وصوله لذويه عند الضياع أو الفقدان.
وتحتوي الإسوارة على "باركود" يضمّ عدة لغات؛ أهمها: "الأوردية البنغالية، الملاوية، الفارسية، التركية، الهوساوية، الإنجليزية، الفرنسية"؛ لسهولة التعامل والتواصل مع مختلف الجاليات الوافدة. وتكثف هذه الخدمة ويعتنى بها على مدار الساعة خلال المواسم؛ نظرًا للإقبال الكبير من المعتمرين والمعتمرات، وحاجتهم الماسّة إلى حماية أطفالهم من الضياع داخل أروقة المسجد الحرام والمسجد النبوي.
كما خصصت هيئةُ العناية مكتبةً للأطفال في القسم النسائي بمكتبة الحرم، تقدم من خلالها برامج وفعاليات ومبادرات تتواءم مع سنّ الطفل وتغرس فيهم حبّ المعرفة وتنمية مهاراتهم الإبداعية وتقوية ملكاتهم اللغوية، وتثري شغفهم بالعلوم والمعارف المتنوعة في أكثر من "2400" كتاب، تتناسب مع الفئات العمرية للأطفال؛ ومنها القصص المصورة التي تساعدهم في تبسيط المعلومة وفهمها بالطريقة الصحيحة، وتقديم مسابقات هادفة، وألعاب تفاعلية كالقصاصات والرسومات التشكيلية المستوحاة من معالم المسجد الحرام.