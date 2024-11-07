"ماونتن ڤيو" المصرية تدخل السوق العقاري السعودي بالشراكة مع "مايا العقارية".. وتستعد لإطلاق أول مشاريعها في الرياض

تجدر الإشارة إلى أن شركة "مايا العقارية"، الشريك الاستراتيجي لـ"ماونتن فيو"، تعد من الشركات الرائدة في تطوير المجتمعات والأحياء السكنية، كما تتمتع بشراكة إستراتيجية مع "الشركة الوطنية للإسكان"، أكبر مطور عقاري في المملكة والشرق الأوسط، وقد حصلت في عام 2021 على جائزة أفضل مطور عقاري ضمن فئة المشاريع التي تتجاوز 1000 وحدة سكنية عن مشروعها العائلي "مجتمع الفريدة السكني"، الذي يضم العديد من المرافق الأساسية والترفيهية، وتم بناؤه بتكنولوجيا ألمانية مضادة للرياح والزلازل، ويقع في موقع متميز بين المدن الرئيسية في المنطقة الشرقية (الدمام، الخبر، الظهران)، على طريق الدمام- الرياض، وبالقرب من مواقع حيوية مميزة.