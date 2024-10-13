توفير أكثر من (10) آلاف فرصة وظيفية لخريجي التدريب التقني في سبتمبر الماضي

وفي الشهر الماضي، تمّ تنفيذ (91) برنامجاً لتهيئة الخريجين لسوق العمل تشمل دورات عامة منها إنشاء السيرة الذاتية على تطبيق "لنكد إن"، وفن اجتياز المقابلات الشخصية، إضافةً إلى المهارات الناعمة وفن الاتصال، وتحديد الميول المهنية وأخلاقيات العمل، وأساسيات العمل الحر.